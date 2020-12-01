Медики Казани получили 10 автомобилей, чтобы обслуживать пациентов на дому

Иномарки - пять KIA, две Renault и три Hyndai, будут распределены между поликлиниками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 1 декабря, казанские медики получили 10 легковых автомобилей, чтобы наблюдать за пациентами, которые проходят амбулаторное лечение и выезжать для оказания срочной помощи. Машины им были предоставлены в пользование частным обществом вплоть до конца марта 2021 года, но при необходимости этот срок может быть увеличен. Таким образом они хотели поддержать врачей в период пандемии коронавируса.

Иномарки - пять KIA, две Renault и три Hyndai, будут распределены между поликлиниками, которые на сегодня наиболее остро в них нуждаются.

- В сложившихся условиях медицинское сообщество радо любой поддержке, которая оказывается от представителей бизнеса. Борьба с новой коронавирусной – это не проблема одной лишь системы здравоохранения, - заметил замглавы Минздрава Татарстана – начальник Управления здравоохранения ведомства по Казани Владимир Жаворонков.