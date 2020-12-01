Житель Чебоксар вышел из тюрьмы, а спустя неделю снял с пальца незнакомца обручальное кольцо

Жертвой грабителя стал 33-летний местный житель, который сразу же обратился за помощью в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию обратился 33-летний житель Чебоксар. Мужчина рассказал, что возле одного из городских кафе неизвестный снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся. Ювелирное изделие стоило порядка 17 тысяч рублей.

Правоохранители занялись установлением личности грабителя. Очень скоро выяснилось, что это - 31-летний местный житель, который уже отсидел несколько сроков по различным делам и в очередной раз вышел на свободу всего неделю назад. Мужчина даже не успел встать на профилактический учет по месту нынешнего проживания, как снова стал фигурантом уголовного дела за грабеж.