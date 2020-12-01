В Чувашии потушили мусорный полигон, который горел неделю

Фото: пресс-служба ГКЧС Чувашии

Стало известно, что пожар на мусорном полигоне в Моргаушском районе Чувашии ликвидирован. Работы по тушению шли на протяжении недели - с 24 ноября. За это время туда завезли 1,3 тысячи кубометра грунта, который уложили в местах возгорания для того, чтобы туда не поступал воздух. Об этом главе республики Олегу Николаеву сообщил председатель ГКЧС региона Вениамин Петров.

Он заметил, что за территорией продолжают наблюдать, чтобы вовремя заметить новые очаги задымления или возгорания.