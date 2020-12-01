С 13 декабря в Татарстане изменится расписание нескольких электричек

Пассажиры смогут равномерно распределяться в поездах, что сократит их шансы заразиться коронавирусом. Фото: Роман ЗЛОБИН

С 13 декабря изменится расписание ряда электричек, следующих из Казани до станций Свияжск, Сосновка, Канаш, Паратск, Албаба, Арск. Новый график предусматривает сокращение интервала движения между поездами и, как следствие, равномерное распределение пассажиров. Так, у последних снизится шанс заразиться коронавирусом.

Разница с действующим расписанием составит более пяти минут у поездов №6355 и №6003 Казань — Свияжск, №6365, №6362 и №6364 Казань — Албаба — Казань. До пяти минут - у поездов №6357 и №6358 Казань — Канаш — Казань, №6366 Албаба — Казань, №6302, №6356 и №6004 Свияжск — Казань, №6324 Паратск — Казань, №6434 Казань — Арск, №6440 и №6427 Казань — Сосновка — Казань.

Подробную информацию о расписании электричек можно получить по телефону 8(937)625-04-33