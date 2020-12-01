В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 627 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на вторник, 1 декабря, в Марий Эл скончались 93 зараженных коронавирусом человека. Последний летальный случай инфекции там был зафиксирован накануне. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 7 627 местных жителей, 6 620 из которых уже выздоровели. В инфекционных стационарах региона продолжают находиться 1 159 человек: 1 145 - с пневмонией, 366 - с подтвержденным COVID-19. Местный Минздрав отмечает, что 205 пациентов сейчас в тяжелом состоянии, 954 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 больных, а в кислородной поддержке нуждаются 510.