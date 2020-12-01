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Осенью в Татарстане ликвидировали более 10 тысяч ИП

По этом показателю республика стала третьей в России
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Большинство ликвидированных ИП региона занимались розничной торговлей и транспортными услугами.

Большинство ликвидированных ИП региона занимались розничной торговлей и транспортными услугами.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что осенью налоговая Татарстана ликвидировала порядка 10,2 тысяч ИП, которые не вели деятельность и предоставляли отчетов более года. По этому показателю республика стала третьей в России, уступив лишь Москве (24,7 тысяч) и Московской области (20,9 тысяч). После следуют Ростовская область (9,8 тысяч) и Санкт-Петербург (8,6 тысяч), сообщает “Комерсант”.

Отметим, что большинство ликвидированных индивидуальных предпринимателей Татарстана занимались розничной торговлей и транспортными услугами.