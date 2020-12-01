В Татарстане представили комплекс «Хэрэкэт» по приему экзамена на водительские права

Во время презентации комплекса Фото: МВД по РТ

Госавтоинспекция республики и Университет Иннополис представили комплекс «Хэрэкэт» по приему экзамена на право управления транспортными средствами. Эта система использует технологии дополненной реальности и искусственный интеллект.

Во время презентации системы президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили разработчиков аппаратно-программного комплекса «Хэрэкэт» - комплекса по приему экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Сам проект реализуется по инициативе МВД России, Госавтоинспекции Татарстана совместно со специалистами Университета Иннополис.

Главный госинспектор безопасности дорожного движения Ленар Габдурахманов отметил комплекс в автоматическом режиме позволяет осуществлять выбор маршрута случайным образом, фиксировать ошибки с выставлением оценки и исключить субъективную оценку экзаменатором в отношении кандидатов в водители.

Сейчас решается вопрос об использовании очков виртуальной реальности.

- Кроме кандидата в водители никто не видит изображение билетов, что исключает возможность подсказок, помощи от посторонних лиц и нет возможности использовать различные технические устройства, а датчик снятия очков прерывает экзамен при попытке снять их, - сказал Габдурахманов.