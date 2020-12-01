В казанском аэропорту пытались пронести партию тканей для салона штор

Во время таможенного досмотра обнаружили незадекларированные товары Фото: Лика ИСАЕВА

Во время таможенного контроля сотрудники службы обратили внимание на багаж 28-летнего пассажира рейса Стамбул-Казань. Молодой человек перевозил 183 отреза тканей разного материала и расцветок. Он выбрал "зеленый коридор", но во время выборочной проверки таможенники проверили именно его. Россиянин сам признался, что перевозил выставочные образцы для открытия салона штор. Но эту партию он не задекларировал.

За день до этого еще один пассажир этого рейса перевозил также незадекларированные товары - 1336 штук швейных игл в наборах, 600 зажимов для одежды (клипсы) и такое же количество ремней.

- Оба гражданина перемещали товары, характер и количество которых не позволили нам отнести их к товарам для личного пользования, – прокомментировал начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев. - При перемещении товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования, их необходимо декларировать в обязательном порядке.

В отношении каждого нарушителя таможенных правил составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товары, явившиеся предметом административного правонарушения, изъяты для определения их рыночной стоимости.