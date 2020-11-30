Татарский театр кукол подготовил новую премьеру «Shurale: новая фантазия»

Театр готовит новую премьеру Фото: Из материалов пресс-службы

Новый спектакль в Татаском государственном театре кукол «Экият» представят 7 декабря на сцене Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. Это произойдет в рамках VII Международного «Абязов-фестиваля».

«Shurale: новая фантазия под музыку из балета» — это совместный проект «Экият» и камерного оркестра La Primavera.

Эта постановка, в котором переплетены такие виды искусства, как балет и кукольное действо, гармоничный синтез и новое прочтение балета «Шурале» Фарида Яруллина.

- Публика познакомится с совершенно новым прочтением одной из самых узнаваемых в Татарстане музыки посредством кукол. На мой взгляд, спектакль станет «ярким фантиком» «Абязов-фестиваля», — рассказал художественный руководитель фестиваля и оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Автором сценария и постановщиком нового спектакля стал художественный руководитель Татарского Государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

Премьера спектакля пройдет на сцене театра кукол «Экият» в январе 2021 года.