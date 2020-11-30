Ноябрь 2020 года оказался рекордным по количеству смертей при пожарах

Фото: pixabay.com

За ноябрь текущего года в Чувашии во время пожаров погибли 13 человек. В последний раз так много погибших было зафиксировано в ноябре 2014 года, когда умерли 14 человек. После в этом месяце регистрировалось в среднем 6-7 смертей. Такие данные сегодня, 30 ноября, на еженедельной планерке в доме местного правительства озвучил председатель ГКЧС республики Вениамин Петров.

Он заметил, что два смертельных пожара в 2020 году произошли при проведении религиозных обрядов, восемь - из-за неосторожности при курении, остальные - по другим причинам.