В Йошкар-Оле молодой водитель выехал на встречку, врезался в автобус и оказался в больнице

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В воскресенье, 29 ноября, на Ленинском проспекте в Йошкар-Оле столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус Peugeot. По предварительным данным, 19-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошла авария.

В результате ДТП пострадал молодой водитель ВАЗа, получивший различные телесные повреждения. С места произошедшего он был доставлен в больнице.

- За прошедшие два дня сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено более 500 нарушений привил дорожного движения, - отмечают в пресс-служба УГИБДД республики.