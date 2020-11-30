В Татарстане лыжник спас прохожего, провалившегося под лед

Мужчину доставили на "скорой" в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП произошло в воскресенье, 29 ноября, в Набережных Челнах на реке Кама вблизи поселка Тарловка. В 11.56 в службу "112" позвонил очевидец и рассказал, что у него на глазах под лед провалился мужчина. Пока на поиски мчались спасатели, терпящего бедствие прохожего спас очевидец-лыжник. 41-летний Марсель Ильясов и сам катался на лыжах, поэтому смог добраться до полыньи, помог выбраться на лед провалившегося 67-летнего мужчину и затем на санках-"ватрушках" притащил его к берегу. Там их встречали уже прибывшие спасатели и медики "скорой".

Спасенного переодели в сухое и с переохлаждением доставили в больницу, рассказали в МЧС Татарстана.