В Татарстане мужчина с ножом попытался ограбить банк

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нападение на банк в Азнакаево произошло днем в пятницу, 27 ноября. Сотрудники Росгвардии Татарстана получили тревожное сообщение о том, что в одном из банков сработала "Тревожная кнопка". На месте происшествия оказались только посетители банка и сотрудницы, которые рассказали, что некоторое время назад в банк зашел мужчина с ножом и потребовал выдать всю наличность. Злоумышленник был нетрезв, и когда услышал от сотрудницы банка, что она вызвала полицию, сразу сбежал.

Расспросив о приметах мужчины, росгвардейцы отправились на его поиски. Вскоре неподалеку от банка они обнаружили того самого нетрезвого мужчину. У него изъят предмет, заточенный под нож, он сейчас передан на экспертизу.

Задержанный передан сотрудникам полиции и по факту нападения на банк возбудил уголовное дело по статье "Грабеж", сообщили в Росгвардии Татарстана.