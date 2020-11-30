В Ульяновске иномарка сбила группу людей, переходивших дорогу на светофоре

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 29 ноября, у дома №14 на проспекте Туполева в Ульяновске произошла авария. Около 16.55 автомобиль “Ниссан Кашкай”, по предварительным данным, сбил группу людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки был трезвый 43-летний мужчина.

В результате наезда в медицинское учреждение были доставлены двое мужчины в возрасте 62-х и 68-и лет, и 58-летняя женщина.

В субботу же на 198 километре 400 метре автодороги “Цивильск-Ульяновск” в Засвияжском районе города “Ниссан Патфайндер” сбил 41-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. С места аварии мужчина был также доставлен в больницу.