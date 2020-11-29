В Ульяновской области подтвердили еще 8 смертей от коронавируса

Более 23 тысяч ульяновцев вылечились от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области увеличилось до 27348 человек. За минувшие сутки Covid-19 выявили еще у 251 жителя региона. 23140 человек уже вылечились от коронавируса. В том числе 339 - за минувшие сутки. Увы, но стало известно еще о 8 смертях от коронавируса. Всего с момента начала пандемии скончалось 343 жителя региона.

- Перед нами стоит достаточно много вызовов, связанных с ситуацией распространения коронавируса. Необходимо уделить особое внимание жителям региона старше 65 лет – режим ограничений в данных условиях необходимо продлить до 14 декабря. Мы должны сохранить здоровье наших земляков, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания не должны покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома. Исключения: обращения за медицинской помощью, передвижение к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления.

Ограничения не распространяются на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей. Также под запрет не попадают работники медицинских учреждений, организаций социального обслуживания населения, органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций, обеспечивающих их деятельность.

- Работодателям рекомендовано перевести всех сотрудников старше 65 лет, деятельность которых не относится к критически важной, на удаленную работу. Самим сотрудникам, в первую очередь, следует обратиться к своему руководству и уточнить возможность организации работы в дистанционном режиме. Также граждане данной категории имеют право получить электронный листок нетрудоспособности, - прокомментировала руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова