В Казани 18-летняя девушка заявила об изнасиловании на новогоднем корпоративе

Обвиненный в этом коллега девушки утверждает, что все было по обоюдному согласию. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Неожиданно закончился один из новогодних корпоративов в Казани. Компания сняла коттедж в авиастроительном районе города и начала отмечать. После застолья, со второго этажа спустилась одна из его участниц – 18-летняя девушка. Она всем заявила, что ее изнасиловал коллега, с которым около года проработала в ресторанном бизнесе. Тогда мало кто обратил на это внимание – просто не поверили. Вскоре все разъехались по домам.

Только вечером следующего дня девушка решилась обратиться в полицию с заявлением об изнасиловании. Указанного коллегу правоохранители нашли быстро – мужчина живет в том же доме, что и девушка, в соседнем с ней подъезде.

Сопротивление он не оказывал и заявил, что на корпоративе все было по обоюдному согласию. Сообщает Татарстан24.