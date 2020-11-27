Билайн в Казани продолжает развивать технологию eSIM

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Билайн продолжает пилотировать дистанционное подключение eSIM. Теперь клиентам доступна авторизация через портал Госуслуги. Клиенты Билайн могут, не вставая с дивана, подключить виртуальную SIM-карту через мобильное приложение «Мой Билайн». Для этого достаточно установить приложение на смартфон, выбрать тариф и номер, подтвердить личность с помощью портала Госуслуги и загрузить профиль eSIM в смартфон. При подключении клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается в смартфон так же легко, как обычное приложение.

Дистанционно подключить eSIM можно в 18 городах, где ранее было внедрено подключение этой технологии в розничной сети Билайн. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск.

Билайн будет развивать удаленное подключение eSIM. Компания разработала собственные решения для дистанционного подключения и готова пилотировать разные варианты активации виртуальной SIM-карты.

Также Билайн увеличил число магазинов, в которых можно подключить eSIM. К 1400 собственным магазинам Билайн добавился 71 магазин сети re:Store – фирменных магазинов техники Apple, расположенных в 11 городах. Активировать eSIM в re:Store могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа.

Для установки виртуальной SIM-карты в сети re:Store нужно отсканировать QR-код с рекламного материала, размещенного на столах и кассовых зонах магазинов или в онлайн-магазине партнера, и перейти по ссылке в приложение «Мой Билайн». Дальнейшая процедура установки eSIM аналогична удаленному подключению. При необходимости, сотрудники re:Store окажут помощь в установке.

Билайн начал использовать технологию eSIM с июля 2020 года. С помощью виртуальной SIM клиент быстро и легко подключается к сети. Кроме того, eSIM не использует пластик, что благоприятно влияет на окружающую среду, и безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.