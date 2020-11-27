В Чебоксарах из-за гибели супругов на пожаре проводят доследственную проверку

Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

26 ноября около 21.00 в Чебоксарах на улице Инженера Куприянова загорелся двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и только тогда обнаружили тела погибших в результате ЧП супругов в возрасте 71-го и 80-ти лет. По данному факту начата доследственная проверка.

Так, уже известно, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Сгоревший же дом восстановлению не подлежит. Данных о том, что смерть пенсионеров носила криминальный характер не имеется.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: пожарно-техническая и медицинские, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По итогам проверки будет принято решение – возбуждать по факту гибели супругов на пожаре уголовное дело или не возбуждать.