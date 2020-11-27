От почтовых голубей до мессенджеров: как росла скорость общения

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Еще несколько веков назад даже короткое сообщение могло передаваться в другой город днями или неделями. Чтобы вы могли представить себе масштаб современных технологий, предлагаем сравнить, как быстро вы могли бы передать на расстояние фразу «я тебя люблю» (объёмом всего лишь в 22 байта!) в разные исторические эпохи.

АНТИЧНОСТЬ

Древнейшим известным нам способом быстрой передачи данных была голубиная почта. В среднем почтовый голубь пролетал 100 км за 1,5-2 часа. Главный недостаток: пернатый почтальон не может полететь в любую точку мира. Обмен посланиями возможен только в одном направлении или между системой гнёзд. Это можно назвать первыми чатами, к которым были допущены только «свои». Правда, безопасность была так себе: взломать такой «чат» мог любой меткий лучник, да и многие хищники не брезговали отобедать свежим голубем.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Более гибким и надёжным способом передачи данных были вестовые на лошадях. К XVI веку конная почта была хороша развита и более-менее стабильно доставляла корреспонденцию в различных уголках Земли. Объём передаваемой информации значительно возрос, но средняя скорость доставки составляла максимум 10 км/ч. Ваши 22 байта любви проскакали бы 100 километров за 10 часов. Или почти 3 дня от Москвы до Санкт-Петербурга…

НАЧАЛО XIX ВЕКА

Изобретение поездов улучшило ситуацию. Если любимый человек жил поблизости от железной дороги, то ваше сообщение могло бы дойти до него уже в 4-5 раз быстрее по сравнению с конными дилижансами. Правда, почтовый голубь всё ещё был быстрее паровозов…

СЕРЕДИНА XIX ВЕКА

Прогресс ускоряется и в этой временной отметке у вас впервые появляется возможность передавать информацию практически мгновенно: появляется первый аналог SMS-сообщения — телеграф. А следом — и возможность обменяться картинками. Да-да, первые устройства, передававшие изображения по проводам, были запатентованы уже в 1843 году! Увы, даже самые развитые фототелеграммы были чёрно-белыми и не блистали качеством.

НАЧАЛО XX ВЕКА

Однажды Александр Белл случайно прислонил кабель к уху и услышал своего лаборанта, находившегося по ту сторону провода. Так был создан телефон — первое устройство, позволяющее общаться на расстоянии в реальном времени. Информационный канал вырос на порядки. Количество передаваемых данных уже можно было исчислять в мегабайтах — но, сегодняшним меркам, этого всё ещё было мало. Целый век потребуется на то, чтобы телефоны перестали быть стационарными и позволили нам общаться буквально из любой точки Земли…

КОНЕЦ XX ВЕКА

Мы добрались до переломной эпохи — эры компьютеров и интернета. К началу 2000 года большинство людей использовали Dial-Up-модемы (примечание: от англ. «дозвон» - связь по телефонной линии через модем), которые выдавали максимум 56 Кб/с. Этого хватало для поиска и обмена информацией, но смотреть сериалы или слушать музыку было очень «больно»: закачка файлов любила оборваться в самый ненужный момент, из-за чего было разбито немало мониторов и клавиатур. Ещё каких-то 20 лет назад «скачать гиг» было нереальной мечтой!

НАШИ ДНИ

Мобильный интернет изменил всё. Сегодня практически каждый из нас получает и передаёт гигабайты данных. Информация превратилась в «контент», а смартфоны сделали нас его генераторами и потребителями. С их помощью мы общаемся, смотрим сериалы, слушаем музыку, читаем новости и играем.

Сети 4G постоянно развиваются: мобильные операторы обновляют оборудование и строят новые вышки связи. Благодаря этому мы всё чаще замечаем, что на связи можно быть там, где ещё недавно её не было. К примеру, всего по данным на февраль 2020 года за последние 2 года число базовых станций 4G Билайн по России выросло в 2 раза, а средняя скорость мобильного интернета на 33%. Только посмотрите, как рос трафик в последние годы.

НАШ ТРАФИК СЕГОДНЯ

Вдумайтесь: пару-тройку веков назад вы могли получить максимум несколько сотен байт информации со скоростью полёта голубя.

Сегодня письма заменены мессенджерами, телевидение — видеосервисами, а библиотеки — поисковиками. Мы всё чаще смотрим видео, количество поисковых запросов с мобильных устройств исчисляется десятками миллионов, а через трафик через мессенджеры уже можно исчислять в гигабайтах.

По данным Билайн. Аналитика на ноябрь 2020г. каждый использует мобильный интернет по-своему. Кому-то хватает мессенджеров, а для кого-то смартфон уже заменил кинотеатр. Только вам лучше знать, куда потратить свои гиги, и сколько их должно быть. Поэтому намного рациональнее настроить мобильную связь самому, чтобы платить только за то, что вам нужно. Новый продукт «Связь Z»* от Билайн в добавок к этому пошёл ещё дальше: он отменяет устаревшее правило ежемесячной оплаты. Пакеты минут, гигов и SMS не сгорят через месяц: общайтесь и качайте без остатка, пока не потратите их до конца!

Настроить связь под свои потребности в информации и попробовать жить без остатка можно здесь — доступно во Всемирный день информации и не только!

*«Связь Z»— «Связь Зет». «Связь Z» — тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее на сайте.