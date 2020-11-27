На модернизацию детских поликлиник Марий Эл выделено более 24 миллионов рублей

В результате модернизации поликлиники должны будут оказывать помощь с учетом рационального использования времени пациентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020 году детские поликлиники Марий Эл получили более 24 миллионов рублей на модернизацию. К концу декабря все они должны достичь базового уровня новой модели медицинской организации, которая включает в себя в том числе и создание современной инфраструктуры.

Однако в Минздраве региона объяснили, что создание новой модели - целый комплекс мероприятий. В результате модернизации поликлиники должны будут оказывать помощь с учетом рационального использования времени пациентов, обеспечивать комфортное их пребывание в учреждении, предоставлять понятную навигацию и принимать по предварительной записи не менее 50% больных.

- В поликлинике нужно обеспечить минимальное количество пересечений потоков пациентов. К примеру, должны быть максимально разведены потоки тех, кто идет на медосмотр или диспансеризацию, с иными потоками. Должен соблюдаться минимум пересечений пациентов при предоставлении платных услуг и услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования, - отмечают в Минздраве Марий Эл.