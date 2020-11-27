В Ульяновской области продлили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет

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В Ульяновской области решили продлить обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет еще на две недели - до 14 декабря. В скором времени изменения будут внесены в соответствующий указ. Об этом на заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией сообщил замруководителя администрации главы региона Алексей Преображенский.

Напомним, в прошлый раз режим обязательной самоизоляции для пожилых людей был продлен до 29 ноября. Однако эпидемиологическая ситуация в области так и не наладилась, и этой категории граждан все еще опасно выходить на улицу без крайней необходимости. Людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями продукты и лекарства продолжат доставлять волонтеры и соцработники, а тем, кто работает, выдадут больничные листы.