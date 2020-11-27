В Чувашии 647 человек с коронавирусом и подозрением на него находятся в тяжелом состоянии

Всего в инфекционных стационарах лечатся 2 539 местных жителей. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на пятницу, 27 ноября, 58 жителей Чувашии с коронавирусом или подозрением на него находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 647 оценивается как просто тяжелое. Такие цифры на заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией назвал глава регионального Минздрава Владимир Степанов.

Он заметил, что всего в инфекционных стационарах лечатся 2 539 человек. Большинство из которых - 1 695, в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 63 пациента.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии выявили 12 195 случаев COVID-19. На данный момент 11 164 зараженных выздоровели, 265 - скончались.