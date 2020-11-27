“Креативно, позитивно”: в Казани бабушки объявили “черную пятницу” на свои соленья

Фото: @kirmos_info

Ежегодние скидки в “черную пятницу” - не новость для татарстанцев. Но видели ли вы когда, нибудь бабушек, которые снижают цены на свои соленья, зелень и другие натуральные продукты, объясняя это акцией “BLACK FRIDAY”. Одна из таких была замечена в Московском районе Казани. Летом на улице Кулахметова установили прилавки для пенсионеров, за которыми они могут торговать.

- Сегодня, впрочем, как и всегда, здесь оооочень приятные цены. Скидки скидками, а БАБУШКИНА УЛЫБКА БЕСЦЕННА! - заметили в пресс-службе Кировского и Московского районов города на своей странице в соцсетях.

Интернет-пользователи начали хвалить бабушек, замечая насколько они креативно подошли к делу:

“Бабулечки там прирожденные продажники. Я мимо проходя не могу уйти без покупок”,

“Лучшее предложение на данный момент в эту пятницу”,

“Креативно, позитивно”.