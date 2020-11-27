Стало известно, на какие услуги ЖКХ чаще всего жалуются жители Татарстана

Лишь 43,5% опрошенных довольны качеством предоставляемых им ЖКУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что лишь 43,5% жителей Татарстана довольны качеством предоставляемых им жилищно-коммунальных услуг. К такому выводу пришли специалисты «Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики» после проведения опроса 499 местных жителей.

Результаты исследования показали, что чаще всего люди жалуются на ремонт жилых зданий (29,9%), уборку внутридомовых территорий (28,5%), освещение мест общего пользования (23,6%) и капитальный ремонт (20,4%).

Средний показатель неудовлетворённости качеством услуг по отоплению составил 22,4%, а по горячему водоснабжению - 19,6%. Температурным режимом в своих квартирах довольны 47% респондентов, при этом лишь 26,6% опрошенных довольны состоянием отопительных труб.

В целом, качеством работы своей управляющей организации довольны лишь 36,2%.