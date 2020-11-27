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Общество

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов рассказал, почему в регионе увольняются мировые судьи

Одними из причиной этого он назвал высокие нагрузки и низкие зарплаты
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Ежемесячно судья рассматривает около трехсот дел, часть из которых приходится брать “на дом”

Ежемесячно судья рассматривает около трехсот дел, часть из которых приходится брать “на дом”

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгих Гилазом пожаловался на нехватку сотрудников в аппаратах мировых судьей и, как следствие, увольнения последних из-за высокой нагрузки. Он заметил, что ежемесячно судья рассматривает около 300 дел, часть из которых приходится брать “на дом”.

Так, на данный момент аппаратам мировых судей не хватает 94 сотрудников: консультантов, секретарей, специалистов второго разряда. А те, что есть и работают - получают, по словам Гилазова, немного - от 19 до 27 тысяч рублей в зависимости от должности. Из-за последнего в судах наблюдается текучка кадров. Чаще всего это происходит в судах Ново-Савинского и Советского районов Казани и судах Набережных Челнов.