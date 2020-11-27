Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло 90

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 423 жителя республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на пятницу, 27 ноября, в Марий Эл скончались уже 90 зараженных коронавирусом человек. Два последних летальных случая инфекции там подтвердились за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 7 423 жителя республики. Сейчас большая часть из них - 6 428 человек, здорова. В инфекционных стационарах продолжает находиться 1 151 человек: 1 150 - с пневмонией, 373 - с подтвержденным COVID-19.

Минздрав Марий Эл отмечает, что 219 больных находятся в тяжелом состоянии, 932 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 41 человек, в кислородной поддержке нуждаются 509.