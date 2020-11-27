Прокуратура Ульяновской области потребовала наказать чиновников за покупку новогодней елки за 6 миллионов рублей

За эту сумму планировалось не только установить само дерево, но и устроить ему праздничное освещение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сайте госзакупок "Дирекции парков Ульяновска" 22 октября появился лот. Администрация дирекции захотела приобрести главную новогоднюю елку для города и заложила на это 6 миллионов рублей. Требовалось за эту сумму поставить и само дерево, и устроить ему праздничное освещение.

Но в соцсетх появилась критика, что бюджетные деньги расходуются неэкономно. Свою проверку устроили и сотрудники прокуратура. Они выяснили, что конкурс объявили, хотя мэрия имеет систематические задолженности по исполнению своих обязательств, точнее, неисполнению судебных решений. Так, мэрию признали виновной по административным делам как в сферах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, так и по вопросам переселения граждан из аварийных домов.

Аукцион отменили, но прокуратура требует наказать авторов инициативы покупки елки за 6 миллионов рублей. Чиновникам вменяется отсутствие контроля за эффективностью расходов.