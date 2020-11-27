Содержание общественных туалетов в 2021 году Казани обойдется в 38 миллионов рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 7 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что содержание общественных туалетов в 2021 году обойдется бюджету Казани в 38 миллионов рублей. Сейчас идут поиски подрядчика, который должен будет за эти деньги обеспечить бесперебойную работу 46 точек. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, дороже всего городской казне обойдется содержание туалета на пешеходной улице Баумана (1,4 миллиона рублей). Обслуживание других туалетов в центре города обойдется в 901,6 тысяч рублей - точки на набережной озера Кабан и улице Марджани.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 7 декабря. После этого с ним заключат контракт на год.