Госсовет РТ не поддержал прямые выборы мэра Казани

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В этот четверг, 26 ноября, на сессии Госсовета РТ татарстанские депутаты рассматривали не только бюджет республики на ближайшие три года. Так, на обсуждение был вынесен вопрос о введение прямых выборов мэра Казани.

Напомним, чтобы стать руководителем столицы Татарстана, сначала надо выиграть выборы и стать депутатом Казгордумы, а после получить большинство голосов народных избранников за свою кандидатуру на пост мэра Казани.

Но этот порядок предложил поменять депутат из фракции КПРФ Артем Прокофьев, ссылаясь на результаты всероссийских опросов на данную тему и пожелания от избирателей.

Перед тем как поставить вопрос голосование председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что из-за скудных бюджетов на фоне пандемии коронавируса сейчас неподходящее время для прямых выборов мэра Казани.

В итоге большинство татарстанских депутатов не поддержали законопроект своего коллеги.