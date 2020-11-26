Жителя Марий Эл будут судить за смертельные разборки между охранниками, произошедшие 15 лет назад

От правоохранителей мужчина скрывался с 2005 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летнего мужчину обвиняют по двум уголовным статьям «убийство» и «покушение на убийство двух лиц». Преступление произошло еще в 2005 году. Тогда фигурант дела сбежал и был объявлен в розыск. Найти и задержать его удалось лишь 15 лет спустя. В ближайшее время он предстанет перед судом.

По версии следствия, тогда две группы мужчин встретились на территории Звенигово, чтобы разрешить конфликт по поводу совместного бизнеса – охранного предприятия.

Представители одной из сторон – четверо мужчин, при это пришли вооруженными. Они прихватили с собой охотничьи ружья, травматический и боевой пистолеты.

В ходе разборок началась стрельба. Одного из оппонентов злоумышленники убили. Его тело спрятали, как и оружие, а автомобиль сожгли. При этом был ранен еще один из участников конфликта, но ему вовремя оказали медпомощь, и он выжил.

- Двое из нападавших были пойманы и осуждены к 16 и 11 годам лишения свободы, а двое скрылись. Спустя 15 лет удалось установить местонахождение одного из беглецов, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Отметим, что тело убитого злоумышленниками так и не удалось найти.