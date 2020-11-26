В Ульяновской области подтвердили еще 7 смертей от коронавируса

С начала пандемии в регионе выявили 26 600 больных COVID-19/ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще семь смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 322. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в регионе выявили 26 600 больных коронавирусом. Большинство из них - 21 996 человек, уже выздоровело, но новые случаи инфекции продолжают фиксироваться сотнями ежедневно.

По последним данным областного Роспотребнадзора, в регионе было проведено 439,7 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 414,1 тысяча местных жителя. Сейчас с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него под медицинским наблюдением находятся 14 951 человек.