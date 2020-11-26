Администрация Главы Чувашии выделила 10 машин для врачей

В будущем медики должны получить еще 61 машину из собственности муниципальных администраций и местных предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что администрация Главы Чувашии выделила 10 машин и водителей для врачей. Три автомобиля прикрепили к Городской клинической больнице, еще три - ко Второй городской больнице, оставшиеся четыре - к городской детской клинической больнице. Все перечисленные медучерждения находятся в Чебоксарах.

Однако в ближайшем будущем автомобили собираются направить и в другие больницы республики. Всего будет выделена 61 машина из собственности муниципальных администраций и местных предприятий.

Напомним, ранее сделать это распорядился лично глава Чувашии Олег Николаев.