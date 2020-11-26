Казанский ТЮЗ получил грант на форуме-фестивале «Особый взгляд. Регионы»

Казанский ТЮЗ получил новый грант Фото: Из материалов пресс-службы

Казанский ТЮЗ принял участие в форуме-фестивале социальных театров «Особый взгляд. Регионы». Проект казанского спектакля-вербатима «На свет» творческой студии для подростков «Театралка» стал одним из победителей грантового конкурса «Продолжение следует». Победу празднует и руководитель, она же - педагог-режиссер студии яДарья Хуртина.

Казанская труппа вошла в список пяти финалистов конкурса, который проходил первоначально в заочном формате. Те работы, которые вошли в шорт-лист заявок, были приглашены на очную защиту своих проектов.

- Спектакль-вербатим «На свет» получит финансовую поддержку на реализацию проекта в размере 100 тысяч рублей, а также экспертную поддержку, - сообщили в пресс-службе театра. Современные подростки имеют весьма ограниченный социальный опыт, а также не обладают знаниями и навыками, необходимыми для интеграции в общество. Это мешает им противостоять соблазнам и трудностям. и создание спектакля дает возможность говорить тем, кто пока еще фактически лишен права голоса, и быть услышанным обществом, которому необходимы изменения.