Казанская обувная фабрика “Спартак” продала свой бренд за 91 тысячу рублей

На торги были выставлены бренды “Спартак”, Poliar и Bon Ton. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обанкротившаяся казанская обувная фабрика “Спартак” продала свои товарные знаки. На торги были выставлены бренды “Спартак”, Poliar и Bon Ton. Их за 91 тысячу рублей приобрел предприниматель из Калининградской области Виталий Ревизонский, сообщает “Коммерсант”.

Ревизонский работает в сфере товарных знаков и патентов. Бренд “Спартак” он собирается предложить одноименному футбольному клубу из Москвы, чтобы те могли производить, например, бутсы.

Напомним, из-за краха Татфондбанка (ТФБ) обувная фабрика "Спартак" официально просила признать ее банкротом в 2017 году. Однако о финансовых проблемах предприятие заявляло еще в декабре 2016. Из-за блокировки счетов ТФБ невозможно было выплатить сотрудникам зарплату и рассчитаться со всеми кредиторами.