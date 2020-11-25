Роспотребнадзор Татарстана не собирается повышать штрафы за нарушение масочного режима

Масочный режим будет действовать в республике как минимум до конца весны 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Татарстана считает достаточными суммы штрафов за нарушение масочного режима и не собирается их повышать. Об этом на пресс-конференции сообщила зам руководителя управления Любовь Авдонина. Отметим, что поводом к такому вопросу стали выступления некоторых интернет-пользователей за ужесточение наказания.

По словам Авдониной, до 15 тысяч рублей штрафа для физических лиц, до 50 тысяч - для должностных и до 300 тысяч - для юридических вполне достаточно. Также она заметила, что дела о нарушениях сейчас рассматриваются в щадящем режиме, и ответчик по итогу, например, получает около 7,5 тысяч рублей штрафа вместо 15 тысяч.

Напомним, что масочный режим будет действовать в республике как минимум до конца весны 2021 года. Последующее его продление будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В то же время в России повсеместный масочный решено было продлить до 1 января 2022 года.