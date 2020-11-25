В Казани автобус пролетел по "зебре" и насмерть сбил девушку

Медики констатировали смерть пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд произошел 24 ноября в 19.50 на улице Островского в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 23-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу "зебре", когда ее сбил автобус. Травмы оказались смертельными, пострадавшая скончалась на месте. Вызванным медикам пришлось констатировать ее смерть.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции Казани. Они выяснили, что 21-летний водитель автобуса "МАЗ" маршрута №31 грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу на "зебре" пешеходу, и сбил прохожую.