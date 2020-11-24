Лечащиеся дома татарстанцы могут получить бесплатные лекарства от COVID-19 без сдачи анализов

При этом окончательное решение остается за лечащим врачом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав Татарстана пояснил, что бесплатные лекарства от COVID-19 можно получить и без сдачи анализов. Но опять же они положены лишь тем, кто лечится дома от коронавируса или внебольничной пневмонии.

И в этом случае все решает врач. Он должен делать это на основании информации о состоянии человека, длительность наличия повышенной температуры, с учетом наличия характерных хрипов и хронических заболеваний, а также заразился COVID-19 ли кто из родственников пациента.

Так, если по мнению врача лечение препаратами от коронавируса будет эффективным, то заболевший получит их бесплатно на основании выписанного рецепта. При этом его должны также предупредить о возможных побочных эффектах и взять письменное согласие на такое лечение. После чего лекарства пациенту будут доставлены на дом в течение суток силами волонтеров.