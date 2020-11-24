В Зеленодольске водителя, виновного в ДТП с двумя погибшими, приговорили к 8 годам колонии-поселении

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Суд Зеленодольска приговорил 34-летнего местного жителя за смертельное ДТП к 8 годам колонии-поселении, а также лишению водительских прав на два года.

- Мужчина свою вину полностью признал. Решение суда еще не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Отметим, уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» было возбуждено после 8 июня 2020 года.

Тем утром осужденный пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21102. На трассе М-7 «Волга» - «Мизиново-Протопоповка» мужчина выехал на встречку и съехал на обочину. Там машина под его управлением врезалась в столб, а после опрокинулась в кювет.

В результате аварии один пассажир легковушки скончался на месте, а второй – позднее, в больнице.