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Двух жителей Татарстана задержали по подозрению в секс-насилии над 17-летней девушкой в автобусе

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Утверждается, что пострадавшая девушка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения

Утверждается, что пострадавшая девушка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, 14 ноября двое мужчин - ранее судимый 37-летний житель Лаишевского района Татарстана и 34-летний житель Казани, состоявший на учете в психо-неврологическом диспансере, напали на 17-летнюю девушку. В районе острова Щурячий на Волге ее удерживали в салоне вахтового автобуса и надругались.

По словам источника, оба подозреваемых сейчас задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Также по его данным, выяснилось, что пострадавшая девушка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения и состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Криминал