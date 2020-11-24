В Казани откроют мемориальную доску известному татарскому художнику Харису Якупову

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Сегодня, 24 ноября, в Казани откроют мемориальную доску татарскому живописцу Харису Якупову. Она будет установлена в музее Амира Мазитова по адресу улица Дзержинского, 27, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Якупов - автор исторических и жанровых картин, портретов и пейзажей, родился 23 декабря 1919 года в Казани. В 1939 году он окончил местное художественное училище, после чего был призван в армию. На войне он участвовал в боях на Курской дуге, Украине, Польше, Чехословакии и Германии. Принимал участие в освобождении Освенцима. День Победы 9 мая встретил в Праге в звании старшины.

Между сражениями Харис Якупов рисовал. В трёх его сохранившихся альбомах есть десятки фронтовых зарисовок и портретов советских солдат, а также офицеров.

С 1948 по 1952 года Якупов преподавал в Казанском художественном училище. После занимал пост председателя правления Союза художников Татарской АССР. В это время при его непосредственном участии в Казани появились Дом художника, Музей изобразительных искусств, Выставочный зал и мастерские художников.

С 1976 по 2007 годы Харисов руководил творческой мастерской живописи Академии художеств России в Казани. 17 февраля 2010 года умер и был похоронен на Арском кладбище.