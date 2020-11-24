В Татарстане из-за ОРВИ на карантин закрыли 17 классов в 10 школах

В учебу в школы не ходит 371 ребенок. Фото: pixabay.com

По данным Минобразования Татарстана на 24 ноября, в республике из-за ОРВИ на карантин закрыт 17 классов в 10 школах. Так, 12 из них в семи образовательных учреждениях Казани, еще четыре в двух школах Менделеевского района и один класс в Агрызском районе. Таким образом в Татарстане на карантине находится 371 ребенок.

В свою очередь, по заявлениям главы Минобразования республики Ильсура Хадиуллина, учебный процесс в регионе идет в штатном режиме: переход на дистанционное обучение и продление предстоящих зимних каникул не планируется.