В Казани на ночную уборку снега выехали 161 единиц спецтехники

Во время расчистки дорог Фото: Мэрия Казани

Первый снегопад в столице Татарстана был днем 23 ноября, а уже в 20.30 первые осадки убирали коммунальные службы. Уборка улиц города продолжалось всю ночь, в расчистке магистралей участвовали 33 дорожных рабочих и 161 единиц спецтехники, среди которых были 85 комбинированных дорожных машин (КДМ), 52 тракторные щетки, 16 фронтальных погрузчиков и другие.

В мэрии Казани рассказали, что в зимний период очищать улицы города будут 596 единиц спецтехники. Общая площадь составит более 21 млн кв. м., из них почти 4 млн кв. м приходится на тротуары, а остальное – на дороги.

- В период сильных снегопадов, в том числе при объявлении плана «Буран», коммунальные службы готовы нанять дополнительную спецтехнику и увеличить ее до одной тысячи единиц, - сообщили в мэрии столицы Татарстана.

В этом году для уборки улиц и борьбы с гололедом заготовлено 85 тысяч тонн противогололедного материала, в том числе 75 тыс. тонн песко-соляной смеси и 10 тыс. тонн двухфазного реагента.

Выпавшие осадки - снег, после уборки отправятся на шесть снегоплавильных пунктов. Еще один, седьмой, будет введен в эксплуатацию к декабрю. Он ежедневно может расплавить 3600 кубометров снега в сутки.