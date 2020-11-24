В Татарстане во время пожара на юбилее пенсионера погиб гость

С места происшестви
Фото: МЧС Татарстана
Житель села Старое Тлякеево Актанышского района республики 23 ноября позвал гостей, чтобы отпраздновать свой 60-летний юбилей. Уже поздно вечером, когда гости начали расходиться, хозяйка дома решила выйти на веранду, но не смогла - веранда полностью была объята огнем. Самостоятельные попытки потушить пламя не удались, огонь начал перекидываться и на жилую часть дома. Гости и хозяева начали спасаться, разбив окна. На момент начала пожара в доме находилось семь человек, в том числе двое детей.
Люди разбили окна, чтобы спастись
Фото: МЧС Татарстана
Детей успели выбросить в окно, но когда взрослые приступили к эвакуации сами, один из гостей - 58-летний мужчина, выйти не смог. Его тело позже обнаружили сотрудники МЧС Татарстана, когда разбирали завалы.
- Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС республики. - Пострадали четыре человека - хозяин дома, его 62-летний гость, 50-летняя женщина и 10-летняя женщина.
Общая площадь пожара превысила 30 квадратных метров
Фото: МЧС Татарстана
Причины возгорания выясняются.