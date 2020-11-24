В Татарстане во время пожара на юбилее пенсионера погиб гость

С места происшестви Фото: МЧС Татарстана

Житель села Старое Тлякеево Актанышского района республики 23 ноября позвал гостей, чтобы отпраздновать свой 60-летний юбилей. Уже поздно вечером, когда гости начали расходиться, хозяйка дома решила выйти на веранду, но не смогла - веранда полностью была объята огнем. Самостоятельные попытки потушить пламя не удались, огонь начал перекидываться и на жилую часть дома. Гости и хозяева начали спасаться, разбив окна. На момент начала пожара в доме находилось семь человек, в том числе двое детей.

Люди разбили окна, чтобы спастись Фото: МЧС Татарстана

Детей успели выбросить в окно, но когда взрослые приступили к эвакуации сами, один из гостей - 58-летний мужчина, выйти не смог. Его тело позже обнаружили сотрудники МЧС Татарстана, когда разбирали завалы.

- Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС республики. - Пострадали четыре человека - хозяин дома, его 62-летний гость, 50-летняя женщина и 10-летняя женщина.

Общая площадь пожара превысила 30 квадратных метров Фото: МЧС Татарстана

Причины возгорания выясняются.