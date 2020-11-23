Жителя Чебоксар приговорили к 5 годам колонии за попытку надругаться над подростком

Мужчину удалось задержать спустя более полугода с момента нападения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах 33-летнего местного жителя признали виновным в «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

- Мужчину приговорили к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение пока не вступило в законную силу.

Как было доказано на суде, вечером 17 декабря 2019 года в массиве Ворошиловского леса Чебоксар мужчина начал преследовать 15-летнюю девочку. Убедившись, что поблизости нет прохожих, он напал на подростка и попытался надругаться над ней. Но девочка оказала активное сопротивление и начала громко кричать, зовя на помощь. Мужчине пришлось сбежать.

Правоохранители искали его более полугода. Задержать напавшего на девочку-подростка в итоге им удалось в июле 2020 года.