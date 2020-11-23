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Коронавирус Covid-19

В Татарстане количество летальных случаев COVID-19 выросло до 132

Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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У умершей женщины также имелись хронические заболевания.

У умершей женщины также имелись хронические заболевания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 ноября, Минздрав Татарстана подтвердил еще одну смерть от коронавируса. 58-летняя женщина скончалась в больнице. Ее госпитализировали с диагнозом: COVID-19. Состояние пациентки ухудшалось из-за обострения имеющихся у нее хронических заболеваний.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, с начала пандемии в республике зафиксирован уже 132 летальный исход от коронавируса.