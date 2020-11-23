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В Чувашии мужчина погиб во время пожара из-за непотушенной сигареты

Возгорание произошло в Чебоксарском районе республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Огонь вспыхнул в частном доме.

Огонь вспыхнул в частном доме.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В воскресенье, 22 ноября, в 7.32 в деревне Яуши Чебоксарского района республики начался пожар в частном доме. Деревянное одноэтажное строение полыхало изнутри. Дым заметили соседи, они и вызвали пожарных.

Во время тушения огня стало известно, что в доме находится хозяин. Его тело обнаружили во время разведки в помещении.

- Огонь уничтожил внутреннюю отделку комнаты, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении: мужчина курил в доме.

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