Власти Казани заплатят такси за перевозку врачей 90 миллионов рублей

Все водители за счет компании обеспечены защитными экранами и средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводится дезинфекция автомобилей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 23 ноября, в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» было объявлено, что за перевозку врачей на вызовы во время пандемии коронавируса власти города заплатят такси около 90 миллионов рублей. Эти деньги выделят из местного бюджета до конца 2020 года.

- Все водители за счет компании обеспечены защитными экранами и средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводится дезинфекция автомобилей, – отметил при этом заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Напомним, этой весной из-за коронавируса управление здравоохранения Казани сформировало из медиков дополнительные выездные бригады. Им была предоставлена возможность вызова такси с мобильного телефона по специальному бесплатному тарифу. Сейчас же для этого требуются деньги.