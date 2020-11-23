Врачи из Набережных Челнов без разрезов и наркоза удалили из тела девушки “ловушку" для тромбов

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В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов провели сложную операцию по извлечению из тела пациента кава-фильтра (”ловушки” для тромбов, которые могут вылететь из расширенных вен ног и стать причиной закупорки всех сосудов легких - Ред.). Уникальность хирургического вмешательства заключалась в том, что оно проводилось без разрезов и наркоза.

Пациенткой татарстанских медиков стала молодая девушка из Челябинска. Кава-фильтр ей установили несколько лет назад, но в нем образовался тромб, который стал увеличиваться. В результате этого “ловушка” вышла из строя и ее часть вросла в стенку сосуда. В любой момент мог произойти разрыв стенки соседней аорты и кишечника, что стало бы причиной заражения.

- Исполнилась моя мечта! Была проведена сложнейшая операция по удалению кава-фильтра, которая длилась шесть часов, я была без наркоза, полностью в сознании, без движения, все слышала и видела на экране. Пару раз за операцию меня посещала мысль, что не получится, но чудесный врач бился до последнего!, - передает слова пациентки пресс-служба больницы.