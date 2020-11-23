Модернизация столовых в школах Казани потребовала около 30 миллионов рублей

Десятки городских школ получили инвентарь и оборудование на общую сумму 5,2 миллиона рублей в рамках распределения наследия чемпионата WorldSkills – 2019 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что на модернизацию столовых в казанских школах было потрачено около 30 миллионов рублей. На эти деньги пищеблоки были не только отремонтированы, но и оснащены новым оборудованием, мебелью и посудой. Об этом сегодня, 23 ноября, на “деловом понедельнике” сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина добавила, что к новому учебному году ими было закуплено технологическое и холодильное оборудование для 76 школ на сумму 16 миллионов рублей рублей, а также 143 бактерицидные лампы, средства индивидуальной защиты, моющие средства и хозяйственные товары на сумму 3,4 миллиона рублей, посуда и столовые приборы на сумму 9,3 миллиона рублей.

Вместе с тем, 80 городских школ получили 550 единиц инвентаря и оборудования на общую сумму 5,2 миллиона рублей в рамках распределения наследия чемпионата WorldSkills – 2019.

Метшин заявил, что на данный момент отремонтированы 66 школьных столовых из 166 имеющихся. Работа будет продолжена.