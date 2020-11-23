В Татарстане за сутки выявили 73 новых случая коронавируса

С начала пандемии в республике зафиксировали уже 9 773 случая инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случаев коронавируса. Большинство из них - 45 человек, это жители Казани. Один случай завозной, 72 - контактные.

Известно, что среди инфицированных двое несовершеннолетних, восьмерым - от 18 до 30 лет, 27 - от 30 до 50 лет, 11 - от 50 до 60 лет, 19 - от 60 до 70 лет, а шестерым - от 70 до 80 лет. Девять из них госпитализированы, 64 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 9 773 случая коронавируса. На данный момент 8 527 больных выздоровели, 131 - скончался.